Використовували як пором: чому ВДК "Новочеркаськ" перебував у Феодосії

У Повітряних силах 26 грудня відзвітували про знищення російського ВДК "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Цей корабель не випадково опинився там.

Про це 24 Каналу зазначив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зазначив, що це суттєва втрата для окупантів і наразі важливо спостерігати, як вони змінюватимуть свою тактику.

Дивіться також Пішов услід за "Москвою": що відомо про корабель "Новочеркаськ", який знищили у Феодосії

Робота ВДК "Новочеркаськ"

Феодосія – один із запасних портів для перевезення військових вантажів, відзначив Братчук. А ВДК у Чорному морі росіяни використовують як пороми, оскільки Кримський міст – вже досить ненадійна незаконна конструкція.

"Зараз важко сказати чи були на борту ВДК "Шахеди", дуже хотілося б, бо детонувало добряче. Ми розуміємо, що це не просто ВДК вибухав. Що саме там було – підтвердження буде від наших партизан згодом. Не думаю, що там був особовий склад, хоча за тактико-технічними характеристиками мало б бути 87 членів екіпажу", – сказав речник.

Окупанти почали використовувати ВДК як пороми після першої руйнації Кримського мосту. Такі рейси є регулярними.

Що стосується постачання, Крим – великий мілітарний штаб для угрупування "Дніпро", яким командує генерал Теплинський, який діє на Херсонському напрямку. Підсилення цього контингенту (мовиться про бойові машини) відбувається за допомогою таких ВДК,

– пояснив Братчук і навів статистику.

За його словами, протягом 2 місяців окупанти мали проблеми з кількістю бойових машин в угрупуванні "Дніпро". Наразі вона збільшилася в рази. Росіяни намагаються перекидати техніку через міст, але більша частина йде шляхом ВДК.

"У Криму формуються дві мотострілецькі дивізії, які будуть скоріше використані на Херсонському напрямку. Що б ворог не примудрявся робити – нічого не виходить. Теплинський вимагає збільшення особового складу. Відповідно забезпечення підрозділів має відбуватися з Росії. Суходолом можна "влетіти", а через Крим можна спробувати", – припустив речник.

Що відомо про знищення російського корабля: основні новини