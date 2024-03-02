У ворога дуже потужно палає: Таврійські десантники відбили штурм у районі Новомихайлівки

На Донеччині російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших десантників. Окупанти зазнали втрат у живій силі й техніці.

Так, ворожа піхота ліквідована, а бронетехніка – спалена. Українські військові показали кадри знищення агресора, передає 24 Канал.

Зверніть увагу "Ось він, збитий Су-34": з'явилось відео зі знищеним вчора літаком на Маріупольському напрямку

Десантники 79 ОДШБр відбили штурм окупантів

У 79 ОДШБр наголосили, що Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту. Агресор докладає максимум зусиль, аби вибити Таврійських десантників із цього населеного пункту.

Під час чергового штурму противник кинув у бій піхоту на бронетехніці, але це йому не допомогло – ворожа піхота була знищена, бронетехніка – спалена,

– наголосили в бригаді.

Додали, що на відео можна побачити результати злагодженої роботи розрахунків протитанкових ракетних комплексів, які вправними діями зупинили російську бронетехніку, і підрозділу ударних БПЛА, пілоти якого влучними скидами остаточно знищили її.

Як Таврійські десантники відбили ворожий штурм: дивіться відео