Розвідка відстежувала цю колону ще від російського кордону, – Жданов про удар по Макіївці
Росія почала масштабні перекидання на фронт військових, яких призвали під час "часткової" мобілізації восени 2022 року. Саме по розташуванню таких у Макіївці й вдарив український HIMARS.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він прокоментував версії того, що могло призвести до таких величезних втрат з боку ворога.
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Як ЗСУ дізналися про росіян у Макіївці
Передовсім фахівець пригадав версію російського міністерства оборони про те, що ЗСУ буцімто відстежили велику кількість телефонів з геолокацією. Він висловив сумніви щодо правдоподібності цієї версії.
Передовсім, щоб запілінгувати координати, треба мати доступ до вишок зв'язку. А вони там вже як 8 років експлуатуються російськими операторами,
– підкреслив Олег Жданов.
За його словами, Україна не має доступу до цього обладнання. Крім того, якщо використовувати радіолокаційні станції для розвідки, то в України немає станцій, які б "бачили" на таку велику глибину, щоб "побачити" ці мобільні телефони.
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"Тому найімовірніша версія – це наша розвідка. Наша або наших партнерів. Ба більше, я вже казав, що ми цю колону відстежували фактично від кордону з Росією", – заявив військовий експерт.
Тож, резюмує він, розвідка чудово бачила, кудою ішла та де зупинилась ця колона з російськими мобілізованими військовими.
Інцидент у Макіївці: головне
- ЗСУ просто в новорічну ніч "привітали" ворога зі святом, завдавши удару по Макіївці, де було значне скупчення російської техніки та живої сили. Окупанти розташувалися в гуртожитку місцевого ПТУ – просто в одній будівлі з власним складом боєприпасів.
- Російське міноборони спершу запевнило, що внаслідок "салюту" ліквідовані лише 63 російських військових. Та вже згодом ворог визнав, що кількість жертв вища – 89 осіб, зокрема заступник командира полку полковник Бачурін.
- Втім, реальні втрати Росії можуть бути значно вищими – у рази, а то й у десяток разів. За різними даними російських пабліків, близьких до армії, там могли перебувати до понад 600 мобілізованих росіян.