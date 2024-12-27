Бійці 32 ОМБр знищили ворожу ДРГ на Півночі: потужні кадри

Російські загарбники продовжують промацувати кордон з Україною та відправляють туди своїх диверсантів. На Півночі наші захисники знищили чергову групу окупантів, які намагатися прокрастися в наші позиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 32 окремої механізованої бригади.

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Як захисники ліквідували ворожу ДРГ на Півночі

Бійці 32 ОМБр розповіли, що на півночі ворожа диверсійна група прокрадалася лісосмугою в тил українських позицій. Але на її шляху опинилися наші піхотинці.

Наші хлопці майже впритул зіштовхнувшися з окупантами, проявили професійну витримку і в підсумку вийшли переможцями в цьому стрілецькому двобої,

– зазначили військові.

Окрім того, захисники опублікували кадри з роботою по ворожих диверсантах. На них можна побачити бій, у яких вступили наші захисники проти ворожої ДРГ.

Як бійцям 32 ОМБр вдалося ліквідувати ворожу ДРГ на Півночі / Відео ОК "Північ"

До слова, російські ДРГ також активно намагаються пролазити й на Херсонському напрямку. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що наші захисники активно протидіють цим намірам ворога та знищують диверсантів, не даючи їм закріпитися на правобережжі області.