Дрон-перехоплювач збив російський розвідувальний БпЛА на рекордній відстані до лінії фронту
- Український FPV-дрон знищив російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" за 33 кілометри від лінії фронту.
- Операцію провели оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем біля населеного пункту Толпино Курської області.
Тепер українські зенітні FPV-дрони уражають російські безпілотники на відстанях, притаманних традиційним ЗРК. У мережі звернули увагу на знищення ворожого "Орлан-10" за рекордні 33 кілометри від лінії фронту.
Про це повідомляє "Потужний інформатор" із посиланням на відео командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, передає 24 Канал. Відповідні кадри опублікували в понеділок, 2 червня.
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Що відомо про знищення БпЛА
Для ураження російського розвідувального БпЛА "Орлан-10" використали український FPV-дрон літакового типу "Чаклун".
Це сталося на рекордній відстані до лінії бойового зіткнення – за 33 кілометри, що поблизу населеного пункту Толпино Курської області.
Знищення розвідувальних БпЛА противника: дивіться відео
Керували перехопленням ворожої цілі оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем, відомої також як "Птахи Мадяра".
Нагадаємо, наприкінці травня з'явилися кадри знищення "Шахеда" військовими 38-го зенітно-ракетного полку за допомогою перехоплювача STING від "Диких шершнів" під час російських масованих атак.