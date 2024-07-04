Ховали і в гаражах, і в укриттях: епічні відео знищення російської техніки та піхоти

20-й ОБСП "Україна" ОПБр поділився відео своєї роботи на фронті. Захисники відібрали кадри знищення техніки та особового складу противника за допомогою FPV-дронів.

Окрім цього, військові звернулися до народу з проханням. Вони потребують кошти на те, аби атаки FPV-дронів на російські позиції продовжувалися й далі.

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Робота дронів ЗСУ

20-й Окремий батальйон спеціального призначення “Україна” Окремої президентської бригади поділився епічною добіркою з роботою їх операторів БпЛА лише за крайні кілька днів. Так, українські здійснили атаки на гараж, де росіяни ховали свою техніки, на ворожі бліндажі та окопи, а також полишене окупантами багі.

"Ворожа техніка має палати! Знищених окупантів буде ще більше", – пишуть українські оборонці.

Кадри знищення російської техніки та піхоти: дивіться відео