Останнім часом Сили оборони нищать все більше розвідувальних БпЛА ворога, – Лиховій

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що останнім часом Збройні Сили України нищать все більше розвідувальних БпЛА російського війська.

За вчорашню добу було уражено 12 таких дронів. Про це Лиховій розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Дивіться також Масштабний збір коштів на дрон "Магура": організатори проведуть розіграш серед донатів

ЗСУ нищать розвідувальні дрони ворога

Лиховій висловився щодо ураження російських великих безпілотників оперативно-тактичного рівня. Він зазначив, що не секрет, що обстріли російські і артилерії, і ракетні і часто FPV-дронами, приходять після того, як російські БпЛА типу "Крило" проведуть розвідку і нададуть розвідувальні дані тим, хто завдає цього ураження.

Останнім часом нашим підрозділам вдається значно частіше вражати ці дрони розвідники,

– наголосив Лиховій

Він розповів, що за вчорашню добу таких БпЛА уражено 12 одиниць одразу. При чому, що 7 із них уражені FPV-дронами. Тобто, як вказав Лиховій, наші оператори БпЛА все більше опановують можливість уражати російські безпілотники FPV-дронами і ця статистика постійно зростає.