Горить усе: у Торопці досі тривають масштабні пожежі на складах боєприпасів – супутникові знімки
Джерело:"Радіо Свобода"
У російському місті Торопець вночі 18 вересня пролунали потужні вибухи, після чого там почалися пожежі на складах з боєприпасами. Вогонь на цих складах досі не можуть приборкати.
Про це стало відомо з супутникових знімків, які отримали журналісти проєкту "Схеми". На цьому складі у Торопці зберігалися ракети типу "Іскандер" і "Точка-У".
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Який вигляд має місце ураження у Торопці
На знімках з супутника Planet Labs, які показали журналісти, видні наслідки пожежі, що тривала ще 19 вересня станом на 15:30 за київським часом.
Наслідки атаки по складах боєприпасів у Торопці / Відео "Радіо Свободи"
Також на кадрах можна побачити вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що розірвалися.
Який вигляд має склад у Тверській області Росії після обстрілу / Відео "Радіо Свободи"
Журналісти підкреслили, що це результат атаки українських безпілотників на склад Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Він розташований на території військової частини №11777 у місті Торопець Тверської області.
Склади Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії горить / Відео "Радіо Свободи"
У телеграм-каналі "Кримський вітер" наголосили, що, попередньо, на складах зберігалося до 30 тисяч тонн різного бойового комплекту, зокрема "Іскандери", "Точки-У", КАБи, "Гради", 82 міліметрові міни тощо.
Вибух у Торопці мав сейсмічний слід, який був зареєстрований як землетрус магнітудою майже 3 бали,
– писала моніторингова команда каналу.
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Журналісти Defense Express також помітили, що саме у рядах нових укриттів, які за деклараціями ворога відповідали всім найсуворішим вимогам, видно величезні вирви. Водночас постраждали і стара частина складу, яка була більш просто захищена.
Постраждали нова і стара частина складів у Торопці / Фото Defense Express
До слова, джерела 24 Каналу повідомляли, що СБУ разом із Силами оборони були причетні до атаки на склади у Торопці. Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація.