"У Кремлі траур": які наслідки знищення літака Ту-22 і чи може ворог виробляти нові такі борти

Для країни-терориста виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 є фактично неможливим. Тож сьогоднішня втрата для Росії є досить болісною.

Українські розвідники володіють інформацією про ситуацію з такими бортами у Росії та щодо ракет. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов у етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються підтримувати виробництво ракетного озброєння. Але питання не в кількості ракет. Питання саме в носіях і відстані, з якої завдається ураження", – зауважив Юсов.

Водночас Юсов припустив, що Росія зробить висновки та надалі буде обережніше використовувати стратегічну авіацію, і це позитивна новина для України.

Російські пілоти стресують

Крім того, збиття борта, за словами представника розвідки, спричинить певний тиск на пілотів бомбардувальників, адже вони не можуть почуватись в безпеці навіть на 300-кілометровій зоні.

"І що ще важливо для України – самі борти. Виготовлення нових таких бомбардувальників для ворога – фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що у Кремлі сьогодні траур, і для цього є всі підстави", – зазначив представник ГУР.

Демілітаризація Росії

Тож наразі триває демілітаризація самої Росії, зокрема стратегічної авіації. Юсов наголосив, що станом на сьогодні – це вже факт, і це бачить весь світ.

"Раніше це відбувалось внаслідок іншого роду операцій (вибухи на аеродромах), сьогодні вперше в повітрі, під час виконання бойового завдання", – зауважив він.

Атак буде менше

Також Андрій Юсов вважає, що тепер ворог буде дещо інакше використовувати Ту-22.

"Після знищення літака А-50 і сьогоднішнього знищення Ту-22М3 є сподівання, що принаймні на деякий час для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться", – зазначив розвідник.

При цьому він підкреслив, що сьогоднішня операція не остання і це ще не все, що заплановано.

Головне про збиття Ту-22

Сьогодні ГУР МО та ЗСУ вперше знищили російський бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22.

Літак впав на території Ставропольського краю Росії.

В Росії ж заявили, що причиною авіакатастрофи бомбардувальника-ракетоносця стала "технічна несправність".

. Раніше у розвдіці повідомили, що сьогодні під час збиття російського Ту-22М3 другий ворожий бомбардувальник, який летів в парі з ним на бойове завдання, був змушений розвернутися і не виконав пусків ракет.