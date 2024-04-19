"У Кремлі траур": які наслідки знищення літака Ту-22 і чи може ворог виробляти нові такі борти
Для країни-терориста виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 є фактично неможливим. Тож сьогоднішня втрата для Росії є досить болісною.
Українські розвідники володіють інформацією про ситуацію з такими бортами у Росії та щодо ракет. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов у етері телемарафону, інформує 24 Канал.
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"Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються підтримувати виробництво ракетного озброєння. Але питання не в кількості ракет. Питання саме в носіях і відстані, з якої завдається ураження", – зауважив Юсов.
Водночас Юсов припустив, що Росія зробить висновки та надалі буде обережніше використовувати стратегічну авіацію, і це позитивна новина для України.
Російські пілоти стресують
Крім того, збиття борта, за словами представника розвідки, спричинить певний тиск на пілотів бомбардувальників, адже вони не можуть почуватись в безпеці навіть на 300-кілометровій зоні.
"І що ще важливо для України – самі борти. Виготовлення нових таких бомбардувальників для ворога – фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що у Кремлі сьогодні траур, і для цього є всі підстави", – зазначив представник ГУР.
Демілітаризація Росії
Тож наразі триває демілітаризація самої Росії, зокрема стратегічної авіації. Юсов наголосив, що станом на сьогодні – це вже факт, і це бачить весь світ.
"Раніше це відбувалось внаслідок іншого роду операцій (вибухи на аеродромах), сьогодні вперше в повітрі, під час виконання бойового завдання", – зауважив він.
Атак буде менше
Також Андрій Юсов вважає, що тепер ворог буде дещо інакше використовувати Ту-22.
"Після знищення літака А-50 і сьогоднішнього знищення Ту-22М3 є сподівання, що принаймні на деякий час для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться", – зазначив розвідник.
При цьому він підкреслив, що сьогоднішня операція не остання і це ще не все, що заплановано.Зауважте. Раніше у розвдіці повідомили, що сьогодні під час збиття російського Ту-22М3 другий ворожий бомбардувальник, який летів в парі з ним на бойове завдання, був змушений розвернутися і не виконав пусків ракет.
Головне про збиття Ту-22
- Сьогодні ГУР МО та ЗСУ вперше знищили російський бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22.
- Літак впав на території Ставропольського краю Росії.
- В Росії ж заявили, що причиною авіакатастрофи бомбардувальника-ракетоносця стала "технічна несправність".