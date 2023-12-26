В акваторії Чорного моря домінує Україна, – політтехнолог про чергову ганьбу російського флоту

Вночі 26 грудня українські військові запустили крилаті ракети по великому десантному кораблю російського флоту "Новочеркаськ", який був у районі Феодосії. Найімовірніше, судно не підлягає відновленню.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував подію 24 Каналу. За його словами, знищення чергового російського корабля свідчить про те, що тепер для ворога немає безпечного місця в Чорному морі.

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"Детонація була просто божевільна. Я думаю, що Генуезька фортеця не бачила таких салютів, мабуть, ніколи. Горить від носа до корми", – зауважив Тизенгаузен.

Російська влада дуже не хоче визнавати таку втрату, тому тепер активно "полює" на очевидців, які фотографували уражений "Новочеркаськ".

Російський флот більше не чорноморський

ВДК "Новочеркаськ" уже зазнавав удару. Його пошкодили 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська.

"Сам факт системного знищення російських кораблів у Криму та біля Новоросійська свідчить про те, країна-агресорка вже може забути про свій флот, який називається "чорноморським". Не маючи власного флоту, в акваторії Чорного моря домінує Україна", – констатував Тизенгаузен.

Ба більше, через санкції росіяни практично не можуть випускати нові кораблі. Натепер ідеться про одиниці в рік, а в перспективі й цього може не бути.

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