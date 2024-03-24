Знищення вузла зв'язку Чорноморського флоту Росії в Севастополі: у ВМС розповіли про наслідки

У Севастополі українськими крилатими ракети знищено вузол зв'язку Чорноморського флоту окупантів. Це важливий елемент для керування військами.

Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок, завжди впливають на можливість управляти військами. В будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати", – зазначив Плетенчук.

Раніше розслідувач OSINTtechnical теж повідомляв, що щонайменше три українські крилаті ракети у суботу ввечері вразили у Севастополі великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

При цьому зазначається, що вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії обставлений супутниковими антенами SATCOM.

Ураження підтверджено

Станом на ранок 24 березня підтверджено ураження центру зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Ба більше стало відомо і про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів.

У СтратКом ЗСУ повідомили про ураження ВДК "Ямал" та "Азов".

Сили Оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі,

– йдеться в повідомленні.

Вибухи у Севастополі