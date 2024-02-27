Знищено 11 ударних безпілотників та 2 ракети: Повітряні сили відзвітували про роботу вночі
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія атакувала вночі дронами та ракетами. Наші військові збивали повітряні цілі в межах 5 областей.
Повітряна тривога вже традиційно лунала ще ввечері 26 лютого. Орієнтовно о 00:37 27 лютого пролунав відбій загрози ударних дронів, проте до 5:36 була загроза застосування балістичного та авіаційного озброєння.
Дивіться також "Шахеди" вигулькнули від кордону з Молдовою: у низці областей була повітряна тривога
Як відпрацювали Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти в ніч проти 27 лютого 2024 року атакували Україну:
- балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області,
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59,
- однією протирадіолокаційною Х-31П із тимчасово окупованих територій Херсонської Донецької областей,
- 13 ударними безпілотниками типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та російської Курської області.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей,
– уточнили в Повітряних силах ЗСУ.
Там також розповіли, що повітряний напад ворога відбивали:
- винищувальна авіація,
- зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
- мобільні вогневі групи,
- засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.