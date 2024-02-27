Знищено 11 ударних безпілотників та 2 ракети: Повітряні сили відзвітували про роботу вночі

27 лютого 2024, 07:42
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія атакувала вночі дронами та ракетами. Наші військові збивали повітряні цілі в межах 5 областей.

Повітряна тривога вже традиційно лунала ще ввечері 26 лютого. Орієнтовно о 00:37 27 лютого пролунав відбій загрози ударних дронів, проте до 5:36 була загроза застосування балістичного та авіаційного озброєння. 

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Як відпрацювали Повітряні сили ЗСУ 

Російські окупанти в ніч проти 27 лютого 2024 року атакували Україну:

  • балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області,
  • чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59,
  • однією протирадіолокаційною Х-31П із тимчасово окупованих територій Херсонської Донецької областей,
  • 13 ударними безпілотниками типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та російської Курської області. 

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей,
– уточнили в Повітряних силах ЗСУ.  

Там також розповіли, що повітряний напад ворога відбивали:

  • винищувальна авіація,
  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
  • мобільні вогневі групи,
  • засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

 

Автор: Діана Квасневська