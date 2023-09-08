Знищено 16 з 20 дронів: подробиці нічної атаки на Одещину та Миколаївщину
У ніч проти 8 вересня російські військові атакували Південь України дронами-камікадзе. В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні та результативну роботу ППО.
В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк поділилася деталями щодо нічної атаки. За її словами, окупанти знову спрямували "Шахеди" по південних регіонах України, передає 24 Канал.
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Під загрозою були Миколаївщина й Одещина
За результатами бойової роботи, силами протиповітряної оборони, в тому числі повітряного командування "Південь", було знищено два безпілотники над Миколаївщиною та 14 над Одещиною,
– зазначила вона.
Спікерка додала, що влучань не фіксували. Водночас є наслідки бойової роботи. Уламками збитого безпілотника пошкодили нежитлову будівлю, а також загорілася суха трава. Пожежу оперативно ліквідували, ніхто не постраждав.
Скільки дронів випустила Росія
У Повітряних силах розповіли інші деталі щодо дронової атаки. Відомо, що окупанти випускали їх з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда. Усього зафіксували 20 "Шахедів", що летіли на Одещину.
"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", – кажуть у Повітряних силах.
Вони також зазначають, що вдалося збити 16 з 20 запущених дронів-камікадзе над Одещиною та Миколаївщиною.
Росіяни атакували Суми та Запоріжжя зранку
- На світанку російські загарбники атакували Запоріжжя. Близько пів на 6 в області пролунала сирена. Через лічені хвилини – вибухи. Пізніше місцева влада розповіла про роботу ППО.
- Згодом міський голова Сум Олександр Лисенко зазначив, що російська ракета влучила у приватні будинки у районі Козацького проспекту. За його словами, один будинок зруйнований, ще декілька зазнали пошкоджень.
- Він додав, що постраждалим надавали допомогу, а на місці працюють усі відповідні служби.
- Згодом стало відомо, що росіяни атакували Запоріжжя. В місті чули кілька вибухів.
- Потім в ОВА повідомили, що окупанти двома ракетами (попередньо – балістикою) атакували об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.
- Відомо, що на місці працюють усі відповідні служби. Постраждала щонайменше одна людина.
- Внаслідок вибухової хвилі пошкоджень зазнали вікна у багатоповерхівках і закладах освіти. Підрахунок збитків триває.