Знищено 16 з 20 дронів: подробиці нічної атаки на Одещину та Миколаївщину

У ніч проти 8 вересня російські військові атакували Південь України дронами-камікадзе. В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні та результативну роботу ППО.

В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк поділилася деталями щодо нічної атаки. За її словами, окупанти знову спрямували "Шахеди" по південних регіонах України, передає 24 Канал.

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Під загрозою були Миколаївщина й Одещина

За результатами бойової роботи, силами протиповітряної оборони, в тому числі повітряного командування "Південь", було знищено два безпілотники над Миколаївщиною та 14 над Одещиною,

– зазначила вона.

Спікерка додала, що влучань не фіксували. Водночас є наслідки бойової роботи. Уламками збитого безпілотника пошкодили нежитлову будівлю, а також загорілася суха трава. Пожежу оперативно ліквідували, ніхто не постраждав.

Скільки дронів випустила Росія

У Повітряних силах розповіли інші деталі щодо дронової атаки. Відомо, що окупанти випускали їх з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда. Усього зафіксували 20 "Шахедів", що летіли на Одещину.

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", – кажуть у Повітряних силах.

Вони також зазначають, що вдалося збити 16 з 20 запущених дронів-камікадзе над Одещиною та Миколаївщиною.

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