Ці літаки були готові до нових ударів по Україні: Зеленський відреагував на знищення ворожих Су

Сили оборони України вночі 15 жовтня завдали удару ракетами "Нептун" по військовому аеродрому у Воронезькій області Росії. Внаслідок атаки вдалося знищити чотири російські літаки Су-34 та пошкодити ще два.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, ці винищувачі були повністю споряджені авіабомбами та готувалися до нових атак по українських містах. Глава держави подякував воїнам Військово-Морських Сил за влучне використання далекобійної зброї.

Деталі нічних ударів

Окрім аеродрому, українські військові успішно відпрацювали по місцю зберігання та пуску ударних безпілотників в Орловській області. Також Сили оборони уразили ще одну ворожу ціль в акваторії Чорного моря.

Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися,

– зазначив Зеленський.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціллю українських ракет став військовий аеродром "Борисоглєбськ". За даними джерел, там базувалися російські бомбардувальники, які регулярно атакували Україну.

Також на початку жовтня українські захисники успішно розгромили базу дронів поблизу тимчасово окупованого Донецька та уразили зенітний комплекс "Панцир-С1" у Краснодарському краї.