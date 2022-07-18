Знищено два військові склади, ворог має проблеми з логістикою: ситуація на Півдні 17 липня

Наші захисники на південному напрямку 17 липня знищили одразу два склади ворога. Водночас у росіян виникли серйозні проблеми з логістикою.

Окрім цього, літаки штурмової авіації Повітряних сил ЗСУ завдали жорстких ударів по скупченнях окупантів. Про це повідомили в оперативному зведенні за добу командування "Південь".

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Які були дії ворога на цьому напрямку

Окупанти наразі продовжують облаштування оборонних рубежів. За даними командування "Південь", ворог не веде активних бойових дій через деморалізацію особового складу. Також відіграють свою роль і проблеми з логістикою та влучна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів.

Проте все ж росіяни намагалися теж завдавати ударів авіацією. Двічі була спроба атакувати позиції українських військ на звільнених територіях на півночі Херсонщини. Проте там ворожа техніка швидко відступила, коли ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

Підсумували втрати окупантів за день

Щодо ударів штурмовиків українських Повітряних сил, то вони завдали вогневого ураження по ворогу біля Благодатного та Давидового Броду. Там атакували такі цілі:

опорний пункт;

пункт постачання боєкомплекту;

скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога.

Проте також ефективно працювали й інші підрозділи військ України. Тому протягом доби вдалося ліквідувати:

36 окупантів;

2 самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1";

3 машини зв'язку стратегічної та оперативної ланок управління;

1 радіолокаційну станцію "Підліт";

11 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

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Залишається висока загроза ударів з моря

У Чорному морі протягом кількох днів уже досить сильно штормить. Тому частину флоту ворога звідти вивели. Однак досі в акваторії залишаються 2 ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр". Також там перебувають на чергуванні 3 великі десантні кораблі.

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