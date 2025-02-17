Коштує 135 мільйонів доларів: ЗСУ знищили передовий російський ЗРК

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили сучасний російський зенітний ракетний комплекс С-350 "Вітязь" у Донецькій області. Він коштує близько 135 мільйонів доларів.

С-350 "Вітязь" мав закривати прогалину у російській ППО, але не впорався. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Чому це справді болюча втрата для окупантів

Як повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", знищення таких важливих елементів озброєння окупаційної армії суттєво знижує її боєздатність у довгостроковій перспективі.

Військовий аналітик Олександр Коваленко наголосив, що у окупантів є зенітно-ракетні полки, що складаються з 2-3 дивізіонів комплексів великого радіусу дії С-300/400 та одного дивізіону прикриття малого радіусу дії, ЗРПК Панцир-С1 або ЗРК Тор-М2.

С-350 "Вітязь" був розроблений для усунення "сліпих зон" між зенітними комплексами малого та великого радіусу дії, оскільки традиційні системи ППО Росії мали значні вразливості.

Але в цій концепції виникала прогалина – сліпі зони, між комплексами малого і великого радіусу дії, які спочатку намагалися перекривати МіГ-31, які РФ не виробляє і ресурс яких стрімко зношується. Згодом ще з'ясувалося й те, що ЗРПК Панцир-С1 себе важко прикриває, не кажучи вже про гарантований захист С-300/400. І саме для вирішення проблеми сліпих зон було створено С-350 "Вітязь",

– пояснив аналітик.

Цей ЗРК середньої дальності нового покоління є важливою частиною російської системи протиповітряної оборони. Його орієнтовна вартість становить близько 135 мільйонів доларів.