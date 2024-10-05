Триває серйозна підготовка: на що вказує знищення російської РЛС "Небо-М"

Сили оборони 3 жовтня знищили російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Це важливе досягнення, адже тепер окупантам буде набагато складніше виявляти, відстежувати та перехоплювати повітряні цілі ЗСУ.

Відомо, що РЛС "Небо-М" було уражено за допомогою ракети ATACMS. Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що зараз, ймовірно, триває серйозна підготовка до використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP.

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Дії на випередження

Петро Черник припустив, що ЗСУ готуються до отримання дозволу на застосування далекобійної зброї партнерів. Триває виявлення та знешкодження всіх можливих засобів ураження, які можуть становити загрозу для втілення задумів військового командування України.

Дуже добре, що таку установку (РЛС "Небо-М" – 24 Канал) було знищено, адже це величезні кошти. Виготовляти нові комплекси Росія не зможе, а залишилось в окупантів їх всього 10 одиниць,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

Він зауважив, що це вкотре підтверджує наскільки Збройні Сили України навчились якісно обходити російські системи протиповітряної оборони.

Зверніть увагу! Виготовлення одного радіолокаційного комплексу "Небо-М" коштує понад 100 мільйонів доларів. Українським військовим вдалось знищити вже три такі одиниці. Вперше це зробили у 2022 році на Півдні України. Два останні ураження відбулись 28 травня та 3 жовтня 2024 року.