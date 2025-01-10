СБУ та ВМС уразили надважливу ціль у Росії: як у цьому допомогли модифіковані ракети "Нептун"

СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригували ворожі удари по українських містах та лінії фронту. Спочатку вони зробили так, щоб російська ППО "вийшла з чату" – перевантажили її дронами, а потім завдали удару вже ракетним комплексом "Нептун".

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко в ефірі 24 Каналу розповів, що комплекс "Нептун", розроблений і поставлений на озброєння на початку війни, модернізували. Його переробили із суто протикорабельного комплексу на багатофункціональний.

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Ця ракета наводиться не лише на надводні кораблі на фоні морської поверхні, де її радіоконтрастна сигнатура є ключовою.

Вражає цілі на суші

Вона також наводиться за координатами GPS на певну точку на земній поверхні.

Завдяки модифікації ракета "Нептун" тепер може долати значно більшу відстань, ніж раніше. Вона здатна завдавати ударів навіть по цілях, які розташовані глибоко в тилу ворога. До речі, у багатьох флотах світу спостерігається така сама тенденція: наприклад, багатоцільові підводні човни завдають ударів ракетами по цілях, розташованих далеко від морського узбережжя,

– пояснив Андрій Риженко.

Він додав, що принцип схожий на удар "Томагавком" по аеродрому у фільмі "Топ Ган: Меверік". Український комплекс "Нептун" виконує схожі функції, хоча його дальність значно менша, ніж у "Томагавка", який летить на 2,5 тисячі кілометрів. Водночас їхня вартість майже однакова.

"Важливо, що тепер ми можемо завдавати подібних ударів і знищувати важливі цілі. Адже розвідувальні дрони – це очі супротивника, які оцінюють обстановку, створюють план цілевказання і допомагають наносити удари. Знищення таких дронів позбавляє ворога можливості ефективно виявляти цілі на нашій території", – підсумував Риженко.

