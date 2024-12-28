Знищено склад "Шахедів": Сили оборони завдали удару по захищеному об’єкту під Орлом

Україна продовжує успішно атакувати військові об'єкти на території Росії. Окупанти надаремно намагалися заховати склад "Шахедів" під Орлом. "Бавовна" заскочила й туди.

26 грудня Повітряні Сили з іншими складовими Сил оборони завдали удару по важливому об'єкту на території країни-агресорки, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Україна знищила російський склад із "Шахедами"

Нищівний удар прийшовся по складу зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд.

Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України,

– наголосили у Генштабі.

До слова, нещодавно дрони СБУ висадили в повітря склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" у Ростовській області. Також, за даними ЗМІ, безпілотники атакували завод "Прогрес" у Тамбовській області, що виробляє обладнання для авіаційної та ракетної техніки.