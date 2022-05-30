Знищено танк і 4 артилерійські системи: на Донбасі українські захисники відбили 8 атак окупантів

Донбас залишається гарячим полем бою наших героїв з російськими загарбниками. ЗСУ стримують наступ ворога та оновлюють лічильник його втрат.

Запеклі бої наших героїв з російськими окупантами в зоні ООС не припиняються. Ворог залучив до атак великі сили, але досягнути успіху не може.

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Ситуація в зоні ООС

Мужні захисники та захисниці продовжують тримати оборону на Донецькому та Луганському напрямках. На всій лінії зіткнення ворог застосовує артилерію, авіацію, реактивні системи залпового вогню танки та міномети різних систем. Рашисти б'ють по мирних українцях та цивільній інфраструктурі.

Впродовж доби 30 травня російські окупанти гатили по 46 населених пунктах Донецької та Луганської областей. Від їхніх обстрілів зазнали руйнувань 39 цивільних об'єктів, від снарядів росіян постраждали школа, дитячий садочок, завод, цех, магазин та житлові будинки.

На жаль, є жертви – як мінімум 3 мирні українці загинули від ворожого вогню, ще 7 людей отримали поранення. Точна кількість жертв та постраждалих, а також зруйнованих об'єктів ще уточнюється.

Втрати російських окупантів

Нашим героям вдалося відбити 8 ворожих атак, на 2 локаціях запеклі бої досі тривають. Окрім великої кількості окупантів нашим воїнам вдалося знищити ворожий танк, 4 артилерійські системи та 5 броньованих бойових машин. Також підрозділам Протиповітряної оборони вдалося збити крилату ракету Х-59МК.

Ситуація на фронті: коротко про головне

Білорусь анонсувала нові військові навчання на кордоні з Україною. Посіпаки окупантів роблять усе можливе, щоб стримувати біля своїх кордонів наші підрозділи.

Ситуація у Сєвєродонецьку дуже складна, ворогу вдалося прорватися з околиць вглиб міста, тривають запеклі вуличні бої, наші воїни продовжують тримати оборону. Рашисти хочуть вийти на адмінкордони Луганської області, відрізати наших захисників від постачання та оточити їх.

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