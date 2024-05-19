Знищено три резервуари з пальним: ГУР атакувало нафтобазу у Ленінградській області, – джерела

В Росії знову було неспокійно. Відомо, що ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області

Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР. Деталі про атаку, читайте далі в матеріалі.

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Атака на нафтобазу у Ленінградській області

Відомо, що ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області.



Як повідомили джерела у спецслужбі, за допомогою 3 вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному об'єкті. Так, в результаті операції знищено три резервуари з пальним.

Жителі Виборгу у своїх соцмережах повідомляли про те, що у місті гучно. Так, вони писали про потужний вибух в місті близько 2:50, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

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