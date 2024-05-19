Знищено три резервуари з пальним: ГУР атакувало нафтобазу у Ленінградській області, – джерела
19 травня 2024, 13:35Читать новость на русском
В Росії знову було неспокійно. Відомо, що ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області
Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР. Деталі про атаку, читайте далі в матеріалі.
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Атака на нафтобазу у Ленінградській області
Відомо, що ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області.
Як повідомили джерела у спецслужбі, за допомогою 3 вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному об'єкті. Так, в результаті операції знищено три резервуари з пальним.
Жителі Виборгу у своїх соцмережах повідомляли про те, що у місті гучно. Так, вони писали про потужний вибух в місті близько 2:50, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.
Що відомо про "вогняну" ніч у Ленінградські області: основне
- У Ленінградській області Росії у ніч проти 19 травня спалахнула Виборзька нафтобаза. Жителі міста активно бідкались в соцмережах на звуки вибухів та опублікували світлини, на яких видніється чорний дим.
- Тоді губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко писав, що інформація про атаку безпілотників на Виборзьку нафтобазу "не відповідає дійсності". За його словами, на території старої Виборзької нафтобази сталася "бавовна" у зв'язку з використанням піротехнічних засобів.
- Однак навіть самі жителі міста з недовірою поставилися до його слів та не могли зрозуміти, звідки ж на нафтобазі "піротехнічні засоби", про що питали в коментарях.
- У російських телеграм-каналах з посиланням на очевидців повідомили, що чули вибухи у Виборзі Ленінградської області орієнтовно о 3:00 проти 19 травня.