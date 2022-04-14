Знищили 4 танки та 6 БТР: успіхи українських захисників у зоні ООС за добу
14 квітня 2022 , 22:27Читать новость на русском
Джерело:ООС
Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Тільки за одну добу відважні українці бійці знищили 4 ворожі танки.
У зоні ООС відбито 6 атак російських окупантів
У пресслужбі Операції Об'єднаних сил повідомили про успіхи, яких досягли протягом 14-го квітня. Угруповання Об'єднаних сил відбило 6 атак російських окупантів.
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Також українські військові завдали чималих втрат ворогу з Росії на Донецькому та Луганському напрямках.
Повідомляється, що бійці Об'єднаних сил знищили:
- 4 танки;
- 6 бронетранспортерів;
- 4 бойові машини піхоти;
- одну артилерійську систему.
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