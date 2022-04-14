Знищили 4 танки та 6 БТР: успіхи українських захисників у зоні ООС за добу

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Тільки за одну добу відважні українці бійці знищили 4 ворожі танки.

У зоні ООС відбито 6 атак російських окупантів

У пресслужбі Операції Об'єднаних сил повідомили про успіхи, яких досягли протягом 14-го квітня. Угруповання Об'єднаних сил відбило 6 атак російських окупантів.

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Також українські військові завдали чималих втрат ворогу з Росії на Донецькому та Луганському напрямках.

Повідомляється, що бійці Об'єднаних сил знищили:

4 танки;

6 бронетранспортерів;

4 бойові машини піхоти;

одну артилерійську систему.

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