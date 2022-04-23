Знищили 9 танків і 3 артилерійські системи: за добу на Донбасі ЗСУ відбили 8 атак ворога
23 квітня 2022 , 00:19Читать новость на русском
Джерело:Операція об'єднаних сил
Росіяни продовжують активний наступ у зоні ООС. Ворог декілька разів намагався йти в наступ, але щоразу зазнавав втрат та був змушений відступати.
58-й день війни з російськими окупантами в зоні ООС видався "гарячим". Наші герої відбили 8 атак ворога та завдали йому чергових втрат.
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Втрати ворога
Наші майстерні захисники скоротили парк танків ворога ще на 9 одиниць. Також в окупантів не стало 3 артилерійських систем.
Окрім того, ЗСУ знищили 18 одиниць броньованої техніки, ліквідували броньовану у машину, спалили 13 автомобілів та паливозаправник. Також протиповітряна оборона збила 4 ворожі БПЛА "Орлан-10".
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