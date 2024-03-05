Без "Калібрів", але зі спортзалом: у ВМС розповіли про особливості "Сергія Котова"

Спецпризначенці ГУР 5 березня знищили російський патрульний корабель "Сергій Котов". Деякі експерти вважали, що на борту судна могли бути ракети типу "Калібр", втім це не так.

Про це в ефірі "Київ 24" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він також додав, що судноплавство у Керченській протоці було заборонено ще торік, однак окупанти не зважають на це, тому й зазнають втрат, передає 24 Канал.

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Плетенчук про особливості "Сергія Котова"

Як пояснили у Військово-морських силах, корвет "Сергій Котов" виконував винятково ті завдання, для яких він і був створений – охорона водного району, безпосередньо у Керченській протоці в територіальних водах України. Плетенчук наголосив, що ця ділянка моря офіційно закрита для судноплавства Україною, про що було оголошено ще торік. Як бачимо, окупанти не дослухаються до попереджень.

Він ("Сергій Котов" – 24 Канал) створювався для охорони пунктів базування, контролю цивільного судноплавства, тобто такий універсальний корабель. Деякі з оглядачів вважають, що на ньому могли розміщуватися ракети "Калібр". Втім, це не відповідає дійсності. Він задумувався як корабель, побудований за модульною схемою – тобто з можливістю замінювати зразки озброєння. В результаті в одному із цих модулів у них був просто спортивний зал,

– розповів Плетенчук.

Разом з тим, він наголосив, що це був один з найновіших кораблів Чорноморського флоту. У Росії таких суден було всього чотири й два з них – уже не будуть на плаву. Мовиться про "Сергія Котова" й "Павла Державіна", якому завдали значних руйнувань у жовтні 2023 року.

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