Без "Калібрів", але зі спортзалом: у ВМС розповіли про особливості "Сергія Котова"
Спецпризначенці ГУР 5 березня знищили російський патрульний корабель "Сергій Котов". Деякі експерти вважали, що на борту судна могли бути ракети типу "Калібр", втім це не так.
Про це в ефірі "Київ 24" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він також додав, що судноплавство у Керченській протоці було заборонено ще торік, однак окупанти не зважають на це, тому й зазнають втрат, передає 24 Канал.
Усе про знищення судна 65 мільйонів доларів пішли на дно: що відомо про знищення російського корабля "Сергій Котов"
Плетенчук про особливості "Сергія Котова"
Як пояснили у Військово-морських силах, корвет "Сергій Котов" виконував винятково ті завдання, для яких він і був створений – охорона водного району, безпосередньо у Керченській протоці в територіальних водах України. Плетенчук наголосив, що ця ділянка моря офіційно закрита для судноплавства Україною, про що було оголошено ще торік. Як бачимо, окупанти не дослухаються до попереджень.
Він ("Сергій Котов" – 24 Канал) створювався для охорони пунктів базування, контролю цивільного судноплавства, тобто такий універсальний корабель. Деякі з оглядачів вважають, що на ньому могли розміщуватися ракети "Калібр". Втім, це не відповідає дійсності. Він задумувався як корабель, побудований за модульною схемою – тобто з можливістю замінювати зразки озброєння. В результаті в одному із цих модулів у них був просто спортивний зал,
– розповів Плетенчук.
Разом з тим, він наголосив, що це був один з найновіших кораблів Чорноморського флоту. У Росії таких суден було всього чотири й два з них – уже не будуть на плаву. Мовиться про "Сергія Котова" й "Павла Державіна", якому завдали значних руйнувань у жовтні 2023 року.
Знищення "Сергія Котова": що відомо
- У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель "Сергій Котов". Українські дрони Magura V5 завдали борту суттєвих пошкоджень, після чого він відправився на дно.
- У ГУР стверджують, що вартість "Сергія Котова" сягає близько 65 мільйонів доларів.
- Відомо, що внаслідок атаки загинуло 7 членів екіпажу, ще 6 – отримали поранення. Окрім того, ще 52 членів екіпажу, ймовірно, встигли евакуюватися.