Українські воїни знищили російський ЗРК "Тунгуска", призначений для протиповітряної оборони

Захисники української Харківщини показали, як ліквідували російський зенітно-рекетний комплекс "Тунгуска". Ця машина більше не зможе здійснювати протиповітряну оборону підрозділів окупантів.

Про "демілітаризацію" ЗРК стало відомо ще 1 серпня. Проте тільки через 3 дні розповів деталі опреації Олексій Надточий – начальник оперативного управління Головного управління НГУ. До речі, ЗСУ на Півдні протягом доби 4 серпня знищили одразу 4 зенітно-ракетні системи С-300.

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Як знищили російський ЗРК "Тунгуска"

Виявити комплекс захований під деревами змогли бійці авіарозвідки Нацгвардії. Вони зафіксували його координати й передали артилеристам ЗСУ.

Згодом із вже був перший "приліт" у машину. Спершу лише йшов легенький вогонь із корпусу, проте невдовзі вже детонував боєкомплект.

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У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські окупанти зазнали втрат. Українські захисники щодня успішно перетворюють на металобрухт бойову техніку російських загарбників,

– підсумували в Нацгвардії.

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