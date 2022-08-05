Українські воїни знищили російський ЗРК "Тунгуска", призначений для протиповітряної оборони
Джерело:Media Center Ukraine
Захисники української Харківщини показали, як ліквідували російський зенітно-рекетний комплекс "Тунгуска". Ця машина більше не зможе здійснювати протиповітряну оборону підрозділів окупантів.
Про "демілітаризацію" ЗРК стало відомо ще 1 серпня. Проте тільки через 3 дні розповів деталі опреації Олексій Надточий – начальник оперативного управління Головного управління НГУ. До речі, ЗСУ на Півдні протягом доби 4 серпня знищили одразу 4 зенітно-ракетні системи С-300.
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Як знищили російський ЗРК "Тунгуска"
Виявити комплекс захований під деревами змогли бійці авіарозвідки Нацгвардії. Вони зафіксували його координати й передали артилеристам ЗСУ.
Згодом із вже був перший "приліт" у машину. Спершу лише йшов легенький вогонь із корпусу, проте невдовзі вже детонував боєкомплект.
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У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські окупанти зазнали втрат. Українські захисники щодня успішно перетворюють на металобрухт бойову техніку російських загарбників,
– підсумували в Нацгвардії.
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