Знищили вщент командний пункт, вузол зв'язку, ешелон танків, – Арестович про успіхи ЗСУ

Приблизно тиждень в України не було інформації про вдале накриття цілей в російському тилу. Проте 29 та 30 травня ситуація різко змінилася.

Про це повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгин LIVE", передає 24 канал. Він зазначив, що в українських військових певний час не було можливості завдавати потужних ударів у відповідь.

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"Накрили командний пункт під Ізюмом, командний вузол зв'язку у Лимані (знищений дотла), накрили 2 колони російських військ на Херсонщині та ешелон російських танків. Також було хороше влучання в Донецькій області", – розповів Арестович.

Протистояння на Донбасі

За 30 травня російські вбивці здійснили 8 атак на Сході України. Проте захисникам вдалося відбити їх. Окупанти застосовують артилерію, авіацію, реактивні системи залпового вогню, танки та міномети різних систем. Вони атакують мирних людей та руйнують цивільну інфраструктуру.

Українські військові ліквідували живу силу окупантів, танк, 4 артилерійські системи та 5 броньованих бойових машин. Крім цього, підрозділам Протиповітряної оборони вдалося знищити крилату ракету Х-59МК.

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Робота повітряних сил

Ударна авіація Повітряних сил Збройних Сил України 30 травня атакувала окупаційні війська та знищила скупчення броньованої техніки та живу силу російських вбивць. Також захисники вгатили по складах боєприпасів.

Загалом штурмовики та бомбардувальники з допомогою прикриття винищувачів зробили приблизно 10 авіанальотів на позиції росіян. Зокрема, на Донеччині ліквідували авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК. Також є успіх на Одещині. Там знищили крилату ракету Х-22. Її бойова частина важить приблизно тонну.

Звільнене село на Херсонщині

Українські захисники здійснили контрнаступ у Миколаївці, що на Херсонщині. Окупанти, які намагались закріпитися, зазнали значних втрат та відступили. У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що загарбники почали панікувати через свою втечу з позиції.

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