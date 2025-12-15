Знизити призовний вік з 25 до 18 років: ексрадник Трампа роздає Україні "дружні" поради

Колишній радник американського президента Трампа дав Україні декілька "дружніх" порад. Він закликав посилити боротьбу з корупцією, а також знизити призовний вік із 25 до 18 років, щоб залучити більше людей до захисту країни.

Відповідні заяви Джон Болтон зробив під час інтерв'ю в етері France 24, передає 24 Канал.

Що сказав Болтон про Україну?

За словами ексрадника Трампа, Україна, подібно до Великої Британії під час Другої світової війни, має вагомі аргументи для своїх дій. Він зазначив, що проведення виборів під час війни, особливо коли 20% території країни окуповані, є неможливим. На його думку, якщо говорити про чесні вибори, то й у Росії їх немає.

Болтон підкреслив, що Україні слід активніше демонструвати боротьбу з корупцією. Він допускає можливість проведення місцевих виборів у тих регіонах, які залишаються під контролем уряду.

Щодо мобілізації, він зауважив, що зниження призовного віку нібито допоможе рівномірніше зміцнити оборонні сили країни.

Я думаю – це порада від друга – я думаю, що їм (Україні, – 24 Канал) потрібно знизити призовний вік з 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна в цілому несе рівний тягар цієї війни,

– сказав Болтон.

Зауважимо, що у квітні 2024 року в Україні знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Яка позиція Зеленського щодо цього питання?