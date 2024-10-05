Молодь потрібно максимально берегти, – Залужний проти зниження мобілізаційного віку українців

Валерій Залужний висловився про можливе зниження мобілізаційного віку в Україну. Ексголовнокомандувач ЗСУ виступив проти мобілізації молоді 18 – 25 років.

Про це він сказав на зустрічі з українськими студентами у Лондоні, повідомляють "Букви". Залужний також підкреслив, що цю категорію українців потрібно "максимально берегти".

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Чому Залужний проти зниження мобілізаційного віку

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії заявив, що не підтримує ідею зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. За словами Залужного, ця вікова категорія – це майбутнє України.

Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей, молодших за 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну,

– переконаний Валерій Залужний.

Водночас він висловив думку, що примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому разі.

"Якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18 – 25 років, бо це абсолютно інші люди", – підкреслив він.

До слова, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповідав, що зараз в Україні не планують зменшувати мобілізаційний вік. Однак у Раді тривають дискусії щодо того, щоб ще знизити граничний поріг мобілізації на тлі браку людей на фронті.

Наразі ж в Україні мобілізаційний вік починається з 25 років. Його знизили з 27 років у травні 2024 року.