Я не готовий, щоб у мене масово воювали 18-річні, – командир батальйону К-2

Наразі Верховна Рада не обговорює зниження мобілізаційного віку, втім такі сигнали надходять від деяких військових та їхніх командирів. Вони обґрунтовують це тим, що молодші за віком і фізично підготовлені бійці зможуть краще виконувати бойові завдання.

З такою думкою в інтерв'ю 24 Каналу не погодився Герой України, командир підрозділу К-2 54 ОМБр Кирило Верес. За його словами, воювати з 18 років може бути трохи зарано.

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Думки командирів різні

Кирило Верес наголосив, що особового складу зараз справді дуже не вистачає. Це зокрема стосується і підрозділу К-2, але поки він особисто не готовий масово залучати до боїв таких молодих людей.

Я говорю зараз за себе. Мені дуже не вистачає особового складу, але я, мабуть, ще не готовий, щоб у мене воювали масово 18-річні хлопці. Можливо, я не правий,

– сказав командир.

"Безумовно, є багато командирів підрозділів, які дотримуються протилежної думки. Вони вважають, що зниження мобілізаційного віку є потрібним. Їхнє бачення таке. Можливо, воно правильне у їхніх підрозділах та в їхніх форматах", – додав Кирило Верес.

Крім цього, командир підрозділу К-2 висловився про граничний вік для мобілізованих. За його словами, людям у 59 років досить складно воювати. Звісно, є винятки, але здебільшого вони не можуть вести таку активну фазу оборони або наступу.

Також 18-річні хлопці, я думаю, що це трошки зарано. Я не готовий ще на це,

– підсумував Герой України.

Нагадаємо, що проти зниження мобілізаційного віку також висловився колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він наголосив, що категорію людей до 25 років треба максимально берегти, адже саме вони є майбутнім України.