Сонце, вітер і вода – природні ресурси для видобутку електроенергії. Щоб озеленити енергетику, в Україні з 2008 року закріплені так звані "зелені" тарифи – досить високі, щоб заохотити виробників. А от тепер парламент хоче їх знизити.

Чому уряд хоче знизити "зелені" тарифи і хто виграє від такого рішення, а хто програє – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Тарифи на "зелену" енергію в Україні

За словами голови комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради Андрія Геруса, прогресивна ідея була в Україні спотворена. "Зелені" тарифи на сонце в нашій країні в три рази вищі, ніж в Німеччині, а "зелені" тарифи на вітер – вищі у два рази.

Ціна енергії сонця – майже 4,5 гривні за кіловат, вітру – 3,5 гривні. Прив'язані до євро "зелені" тарифи функціонують в Україні з 2008 року. Через таку сприятливу для інвесторів політику, нині спостерігається "бум" на відновлювальну енергетику.

Росте й потужність об'єктів, які її виробляють, – лише за 2019 рік вона збільшилась втричі. Платить за це не лише держава з бюджету, а кожен з українців – через Укренерго.

Закладається у будь-якому випадку в ціну електроенергії, яку ми платимо або напряму, або опосередковано. Зокрема, відраховуємо свої податки в місцеві бюджети, з яких потім ще оплачують за електроенергію садочків, медзакладів,

– пояснила народна депутатка 8 скликання Вікторія Войціцька.

У 2019 році таким чином сплатили 26 мільярдів гривень. Цього року маємо всі шанси сплатити аж 52. Поточна заборгованість держави перед "зеленими" виробниками за 2020 рік вже сягає майже 14,5 мільярдів.

Законопроєкт про зниження "зелених" тарифів: за та проти

Разом з цим ростуть і українські тарифи на електроенергію, і страждає державна економіка. Тож "зелені" тарифи для станцій вирішили знижувати – уряд подав відповідний законопроєкт. Рада вже проголосувала за нього у першому читанні.

"Це таке досить скромне скорочення на 15% для промислового сонця і на 7,5% для промислового вітру", – розповів Андрій Герус.

Зробити це планують вже з 1 липня 2020 року для тих станцій, які запустили з 2015 по 2019 роки. На 2,5% скоротити і для тих, які відкрили цьогоріч. А от для тих генеруючих станцій, які запустять з серпня, "зелений тариф" скоротять аж удвічі.



Вітряні електростанції / Скришот з відео

Іншою новиною є запровадження відповідальності за небаланс фактичних і прогнозованих графіків виробництва. Щоправда, повну запровадять лише з 2022 року. За словами нардепки від партії "Голос" Інни Совсун, це те зниження, на яке більш-менш погодились інвестори. Частина з них залишається незадоволеними, тому в Раді будуть працювати над доопрацюванням цього законопроєкту до другого читання.

Для того, щоб забезпечити адекватну ціну на електроенергію в Україні, з іншого боку – не відлякати іноземних інвесторів,

– зауважила Інна Совсун.

Планують зекономити на цьому сумарно понад 2 мільярди євро, от тільки наразі не визначено, хто сплатить вже наявні борги. Попри праведну мету, Вікторія Войціцька називає це окозамилюванням.

"Зниження більше, ніж у два рази – і так треба було б зробити й щодо всіх чинних сонячних станцій. Треба було говорити, що обов'язково потрібно вводити зобов'язання інвестора балансувати свою "зелену" генерацію вже від сьогоднішнього дня", – зазначила вона.

Таке не сильно відчутне урізання тарифів пов'язують і з сильним олігархічним лобі. Адже найбільше на цьому ринку заробляють великі енергетичні компанії – зокрема, "зелені" імперії, які працюють на Валерія Хорошковського, Ігоря Тинного, Юлію Львочкіну, а найбільше – ДТЕК Ріната Ахметова.

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ДТЕК Ріната Ахметова виграє навіть двічі, адже теплові станції, які балансують генераційні, належать також здебільшого цій енергетичній компанії.

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