Знижується інтенсивність ракетних ударів супротивника, – Арестович

Арестович каже, що інтенсивність ударів ворога значно зменшилася. Адже він використав дві третини військової сили.

На думку чиновника, згодом ця "традиційна розвага" окупантів закінчуватиметься. Про це радник голови ОП Олексій Арестович заявив 1 березня, повідомляє 24 канал.

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Як ви бачите знижується інтенсивність ракетних ударів, тому що супротивник використав щонайменше дві третини свого ракетного потенціалу,

– каже радник глави ОП.

Звернення Арестовича: дивіться відео

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