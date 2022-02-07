Зносив дахи й травмував людей: ураганний вітер наробив лиха в Мілані

В італійському Мілані стихія наробила біди. Сильний вітер повалив дерева, позносив дахи та навіть травмував людей.

Через пориви вітру відірвався шмат покрівлі центрального вокзалу міста. Рятувальники створили для людей безпечний прохід. А в замку Сфорцеско зірвалась частина черепиці.

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Вирвані прапори та закриті парки

Шалений вітер вирвав прапори Італії, Ломбардії та ЄС перед входом до будівлі Регіональної ради. А робітник через стихію впав з риштування і отримав серйозну травму. Його гелікоптером доставили до лікарні.

Адміністрація Мілану вирішила закрити парки і закликає містян остерігатися неогороджених дерев. У місті Монца влада, окрім парків, закрила також цвинтарі.



Стихія позносила покрівлі дахів / Фото Rainews

В результаті падіння дерева 64-річний чоловік та 66-річна жінка в Мілані отримали серйозні травми. Обоє опинились в лікарні. У чоловіка травмований живіт, ноги та плечі, а в жінки – спина та коліна.

Стихія в інших регіонах Італії

У Сеграте рятувальникам довелось евакуйовувати дитячий садочок. Там через сильні пориви вітру зірвало дах.

Трагедія сталась у Нічеліно. Там шквальний вітер обвалив сарай. Його стіни впали на автомобілі, які були припарковані вздовж вулиці. А за кілька хвилин до цього двох робітників переїхав фургон. Пошкоджено ще 3 авто.

Шквальний вітер в Україні

Стихія в січні цього року не оминула й нашу державу. Зокрема, 14 січня у багатьох містах вітер повалив новорічні ялинки. Він сягав 27 метрів на секунду. Рятувальники не раз оголошували штормове попередження.

Наробила негода лиха й на Львівщині 30 січня. У селі Новоселище штормовий вітер зірвав покрівлю приватного будинку та приміщення притулку для літніх людей.

Також 14 січня у Дарницькому районі столиці сильний вітер зірвав рекламний щит і відкинув його на автомобіль. Лобове скло було розбите, на ньому утворилася велика "павутина". На щастя, тоді ніхто з перехожих не постраждав, хоча машина стояла біля житлових будинків.

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