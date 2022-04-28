Російські агенти в Німеччині, які називали себе інтелектуалами, написали листа, що не треба допомагати українцям, а треба змусити Україну капітулювати. Чисто із гуманістичних міркувань, звичайно.

Як відповідь, німецький парламент проголосував за підтримку України важким озброєнням.

Знову цей клятий Путін всіх переграв.

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Медведєв почав погрожувати

І щоб німецькі депутати не сумнівались, що вони зробили правильно, десь вийшов із запою карліковий алкоголік Медведєв і пригрозив парламенту Німеччини тим, що він повторить долю парламенту Гітлера.

Це вже щоб напевно прислали все, що є, а чого нема, купили й прислали. І щоб німці не сумнівалися, коли їх будуть шантажувати оплатою газу рублями.

Важливо Для України є прекрасна новина, навіть дві

Медведєв погрожує світу / Фото Getty Images

Воронежу час хвилюватися

Геніальні стратеги. Якщо Європа не готова на ембарго, треба зробити саме ембарго якомога швидше. Якщо б цього не зробили росіяни, це б зробили солдати НАТО. Десь така ідея, судячи з усього.

І, да, вони там світу ядерною бомбою погрожують все частіше. Я б на місці Воронежа захвилювався…

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