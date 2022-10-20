Знову бавовна: Антонівський міст перейняв естафету у Кримського

На Херсонщину ввечері 20 жовтня знову завітало "бавовнятко". Гучні вибухи почули у районі Антонівського мосту.

Про потужні прильоти повідомляють низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 канал.

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У мережі також публікують відео з вибухами у Херсоні. Очевидці кажуть, що вибухи були настільки потужними, що вікна у будинках тремтіли.

Цікаво, що саме через Антонівський міст і планували тікати з Херсона елітні частини окупантів. Загарбники намагаються виїхати з Херсона на цивільних автомобілях, прикриваючись мирними жителями.

Загарбники завершили зведення альтернативного мосту з барж в Антонівці під Херсоном. Крім того, в посиленому режимі працює поромна переправа: частину техніки перекидають на лівий берег Дніпра.

В районі Антонівського мосту чули вибухи: дивіться відео

Зауважимо, що Генштабі ЗСУ поки що не підтвердили, що удари по мосту завдали ЗСУ. Натомість російські пропагандисти вже завили на болотах про те, що нібито наші військові обстрілюють цивільних. Ця інформація не відповідає дійсності, адже ЗСУ не б'ють по мирних мешканцях.

До того ж офіційна евакуація цивільних херсонців триває з 7:00 до 20:00. А вибухи прогриміли вже ближче до 22:30.

Чому важливий антонівський міст

Ще 20 липня, після першого удару по мосту біля Антонівки британська розвідка писала, що цей міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Адже цим шляхом Росія може доставляти на правий берег Дніпра забезпечення для військових чи взагалі вивести свої війська з окупованої території.

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