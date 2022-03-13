Знову була проблема: за 10 хвилин після відбою сирени в Івано-Франківську почали падати ракети

Окупанти зранку 13 березня обстріляли Івано-Франківськ. Ворог гатив по місцевому аеропорту.

Як розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, це вже третя атака по летовищу, передає 24 канал.

Важливо Попередньо, в Івано-Франківську знову гатили по аеропорту, – Марцінків

У Франківську знов проблема із сиренами

Попереднього разу під час авіанальоту окупантів в Івано-Франківську система оповіщення чомусь не спрацювала.

Цього разу теж були проблеми. Майже 2,5 години була тривога, потім дали відбій і буквально за 10 хвилин почали падати ракети. Тому є питання щодо оповіщення,

– сказав Марцінків.

Раніше мер міста попереджав, що є ймовірність нового удару по летовищу. На жаль, його припущення здійснились.

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