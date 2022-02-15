Знову "гарантії безпеки": Блінкен та Лавров провели перемовини

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час них представник Росії порушив "улюблену тему" Кремля, пов'язану "з гарантіями безпеки".

Сергій Лавров цинічно звинуватив Вашингтон "в агресивній риториці" щодо Росії.

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За підсумками переговорів політики ухвалили рішення щодо необхідності продовження спільної роботи, а також сторони обговорили графік майбутніх контактів на різних рівнях.

Блінкен отримав від Лаврова запевнення, що відповідь Росії у межах діалогу з безпеки буде передана найближчими днями.

Що відомо про "гарантії безпеки" У грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО. Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. У США У грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО. Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. У США просили не публікувати їх . Однак, у Москві відповідями, які вони отримали від Заходу, не задоволені.

Блінкен висловив підтримку Україні

Блінкен за підсумками переговорів опублікував твіт, у якому ще раз наголосив, що підтримка Штатами України є непорушною.

Під час моєї сьогоднішньої розмови з міністром закордонних справ Росії Лавровим я підтвердив нашу прихильність шукати дипломатичне вирішення кризи, яку створила Москва. Я ще раз підкреслив нашу непохитну підтримку України,

– написав Блінкен.

Зауважимо, що питання "гарантій безпеки" порушували і під час переговорів Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Останній підкреслив, що потрібна термінова деескалація навколо України, війна не повинна початися. Натомість Путін наголосив, що Росія не хоче війни, а також вчергове згадав про "гарантії безпеки".

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