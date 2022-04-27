Знову "містика" в Росії: щось вибухає у Курську, під Бєлгородом горить склад боєприпасів

У Курську чутно вибухи, а під Бєлгородом горить склад боєприпасів. Попередньо, ніякі люди не постраждали.

Відповідну інформацію публікують просЗМІ. Першими про це почали писати місцеві мешканці.

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У Брянській області горить склад боєприпасів

Русня пише, що склад боєприпасів палає в селі Стара Нелидівка в Бєлгородській області. Йой, що ж так…

– повідомили в ЗСУ.

Цікаво, що окупанти спочатку писали, що нібито чують звуки вибухів. Проте цього разу чергові області не могли знайти причину вибуху. Згодом підтвердили, що склад боєприпасів горить у районі села Стара Нелідівка Білгородської області, постраждалих немає, житлові будівлі цілі.

Кадри з Росії: дивіться відео

Вибухи також чутно в російському Курську.

"В соцмережах росіяни діляться переживаннями. Їх заспокоюють, що то ППО працює. Мабуть, знову ті хохли атакували, – мовиться у повідомленні.

Коротко про попередні вибухи в Росії

25 квітня у російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі.

1 квітня у російському Бєлгороді також виникла пожежа – там горів склад боєприпасів, а открім того – спалахнула нафтобаза.

Росіяни самі обстріляли Брянську область. СБУ перехопила розмову, у якій окупанти цим хвалиться.

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