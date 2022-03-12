Знову можна відправити за кордон: Нова Пошта відновлює міжнародну доставку

Через війну в Україні чимало компаній були змушені призупинити свою діяльність. Зокрема, й "Нова Пошта", яка впродовж цього періоду не відправляла посилки за кордон.

Однак відсьогодні "Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", відновила доставку відправлень за кордон. Виняток – Молдова.

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Тепер із будь-якого відділення, що працює, можна оформити міжнародне відправлення за тими ж тарифами, що й раніше,

– повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що перед відправленням слід ознайомитися з митним законодавством країни, до якої прямує посилка, а також пам'ятати, що мито в країні отримувача завжди сплачує сам отримувач.

Крім того, заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті Нової Пошти.