Знову неспокійно на Гаїті: на прем'єр-міністра вчинили замах
3 січня 2022 , 03:44Читать новость на русском
Джерело:teleSURtv
На Гаїті невідомі зловмисники вчинили стрілянину біля собору у місті Гонаїв. Якраз тоді, коли з нього виходив глава уряду країни.
Місцеві правоохоронці розцінили інцидент як замах на прем'єр-міністра Аріеля Анрі. А проте сам він не постраждав.
Нагадаємо, у грудні На Гаїті вибухнув бензовоз: загинули 90 людей
Замах на прем'єра Гаїті: що наразі відомо
Усе сталося 2 січня під час святкувань 218 річниці незалежності Гаїті. У місті Гонаїв на півночі країни у соборі відбувалася служба з нагоди свята, яку відвідав прем'єр-міністр Аріель Анрі.
Коли він вже виходив зі собору, пролунали постріли. Інцидент потрапив на відео.
Служба безпеки відвела главу кабміну в безпечне місце – він не постраждав. Але через стрілянину одна людина таки загинула, ще кілька зазнали поранень.
Нагадаємо, на Гаїті вбили президента
- 7 липня 2021 року група озброєних людей напала на резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза. Глава держави загинув.
- Усього у справі про вбивство Моїза затримано понад 40 людей. А проте досі цілком не ясно, хто організував цей злочин і навіщо.
Вбивство президента Моїза: відео про те, як це сталося