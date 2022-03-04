Знову невдала спроба окупантів заволодіти Гостомелем: агресор зазнає втрат

Під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем, що на Київщині, окупанти зіткнулися з українськими захисниками.

Під час бою загарбники втратили приблизно 20 одиниць техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Там додали, окупанти без успіху намагалися прорвати оборону наших захисників. "Ворог протягом дня не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед", – зазначили в ЗСУ.

Тож агресор зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій.

Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки,

– зазначили в Генштабі.

Втрати серед особового складу агресора ще уточнюються.

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