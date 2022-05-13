"Знову невдало покурили": у Пологах горів склад з російськими боєприпасами

На Запоріжжі російські окупанти облаштували склад боєприпасів у Пологах. Однак там спалахнула пожежа.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він припустив, що це "відзначились" українські військові.

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Так, з'явилась інформація, що окупанти в тимчасово окупованому райцентрі Пологи тривалий час створювали базу для зберігання своїх боєприпасів, пального та техніки. Однак там сталося щось "незрозуміле", як додав журналіст.

Можливо, знову невдало покурили. Місцеві помітили дуже потужну пожежу на складі з російськими боєприпасами. Однак ця інформація поки неофіційна,

– зазначив кореспондент.

Місцеві кажуть, що пожежа могла б статися не у лікарні, а на підприємстві, яке належить московським власникам.

У Пологах окупанти облаштували склад боєприпасів

Як ще 1 травня повідомляли в українській військовій розвідці, у приміщенні Пологівської районної лікарні облаштували склад боєприпасів.

Медичному персоналу лікарні забороняють надавати медичні послуги місцевим мешканцям.

Також там повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях нашої країни росіяни вивозять медобладнання з лікарень та виганяють хворих на туберкульоз із диспансерів.

Яка загалом ситуація у Запоріжжі

На жаль, російські окупанти почали частіше стріляти по місту Запоріжжя крилатими ракетами. Однак, на щастя, вони все частіше втрачають свою влучність.

Зокрема, вчора, 12 травня, у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Його чули ледь не усі мешканці міста. Спершу було незрозуміло, куди влучила ракета. Однак потім з'ясувалося, що окупати поцілили у заповідну частину острова Хортиця, яка вкрита лісом. Пожежу вдалося загасити. Постраждалих людей і об'єктів інфраструктури чи жертв – немає.

Також вчора, о 23 годині, після оголошення повітряної тривоги з'ясувалось, що до Запоріжжя також прилетіла ще одна ракета. Однак вибуху у місті чути не було. Вірогідно, приліт був десь на околицях. Деталі ще з'ясовують.