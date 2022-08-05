Знову нічні обстріли та тривоги: під ударами Миколаїв, Запоріжжя, Нікополь, Харківщина

російські окупанти у ніч на 5 серпня вдарили по Миколаєву, Запоріжжю, Нікополю та Харківщині. Масштабна повітряна тривога розпочалася в Україні близько 01:45.

Під час тривоги увечері 4 серпня окупанти вдарили по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Від дій ворога постраждали щонайменше 3 людей.

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Майже по всій Україні – повітряна тривога

Станом на 02:00 майже на всій території України оголосили про повітряну тривогу. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях інформації немає – там неможливо увімкнути оповіщення.

Миколаїв, Нікополь, Харківщина – під ударами

Про обстріл Нікополя повідомили у місцевій РВА. Станом на 01:45 зберігається загроза артобстрілів. Спершу на території Нікопольської громади, а згодом й усієї Дніпропетровської області оголосили повітряну тривогу. Людей закликають перебувати в укриттях.

Окрім того, станом на 00:22 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Миколаєві. Близько 01:50 – про вибухи у Запоріжжі. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Також вибухи чули на території Харківської області. Там повідомляють про 4 "прильоти".

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Близько 01:44 також вибухи почули жителі Криворізького району.

Українцям нагадують, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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