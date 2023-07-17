Знову пішов "поспати": як відреагували українці на "втомлений" Кримський міст

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня розквітла "бавовна". Згодом окупанти заявили, що пошкоджено частину дорожнього полотна та, ймовірно, опори.

Українці вже "засипали" мережу різними мемами про вибухи на Кримському мосту. Редакція 24 Каналу також зібрала яскраві реакції та коментарі на "бавовну" у тимчасово окупованому Криму.

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Мосту стало соромно називатися "руськім"

Новий тиждень почався яскраво у всіх сенсах – росіяни істерять через вибухи на Кримському мосту, а українці радіють кармі, яка наздогнала ворога. "Бавовну" прокоментував у мережі чи не кожен українець, тому ми зібрали для читачів найкраще.

Цікаво прокоментували вибухи на Кримському мосту в Службі безпеки України. Так опублікували своєрідну "пісеньку" з нагоди "бавовни".

Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика – народна. Слова – СБУ,

– мовиться у дописі.

Відреагували на вибухи й у Центрі військово-правових досліджень. Зокрема, Олександр Мусієнко нагадав, що Україна ще на стадії будівництва моста закликала не робити цього. Він наголосив, що логістичні зв'язки є законною ціллю за законами ведення війни, тому цілком очікувано, що по ньому могли завдати удару невідомі об'єкти.

"Пошкодження або знищення цього воєнного об'єкта цілком зрозуміла і виправдана. Логістику ворога потрібно знищувати, це і допоможе нашому контрнаступу. І "привіт" тим, хто вже починав розводити "зраду" щодо того, що, мовляв, міст не чіпають через якісь ефемерні домовленості", – заявив він.

Яскраво відреагували на вибухи в тимчасово окупованому Криму й Сергій Притула, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, речник Одеської ОВА Сергій Братчук й мільйони користувачів у соцмережах.

Більше влучних коментарів про вибухи на Кримському мосту – у каруселі

Вибухи на Кримському мосту: коротко