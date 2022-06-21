Знову помилка військових: у Ростовській області розбився штурмовик Су-25

Росіяни примудряються зазнавати втрат не лише у війні проти України. Їм цілком вдається утилізація своїх сил й на власній території.

Російські окупанти вже у звичному для себе режимі зазнали чергових втрат. Щоправда, воїни ЗСУ до цього випадку не причетні.

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Падіння Су-25 російських окупантів

Російські пропагандисти повідомляють про те, що у Ростовській області впав штурмовик Су-25. За їхньою версією, причиною падіння стала помилка пілота, а літак при падінні міг зачепити лінію електропередач.

При контакті із землею штурмовик спалахнув. Російський пілот не вижив.

В Міністерстві оборони російських окупантів вже підтвердили падіння літака. Причому Південний військовий округ повідомив про це так, ніби це звичайнісінька собі буденність.

Мовляв, так, пілот загинув. Він летів без боєкомплекту, тому все гаразд, це був навчально-тренувальний політ. Він впав у безлюдному місці, тому хвилюватися взагалі немає про що, тим паче що великих руйнувань на землі немає.

Для російських окупантів втрати стали настільки звичними, що падіння літака у Ростовській області вже не викликає особливого ажіотажу. Втім, пілотам російських штурмовиків варто приготуватися до падінь, як не в Росії, то на війні проти України після влучних пострілів ЗСУ.

Фото з місця, де впав штурмовик:

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти продовжують наступ на Харківщину. Ворог здійснив обстріл Чугуєва. На жаль, внаслідок атаки ворога загинули 6 мирних українців.

Росіяни хочуть підсилити свої сили у Чорному морі ще одним підводним човном, який перебував на ремонті. Зараз угруповання ворога у Чорному морі складається з 5 суден: підводного човна та 4 великих десантних кораблів.

На Херсонщині ворог намагається залучити до своїх злочинів колаборантів, адже сам із запровадженням "русского міра" впоратися не може. Українці відмовляються співпрацювати з окупантами, через що росіяни змушують людей давати згоду катуваннями.

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