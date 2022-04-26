Знову постраждала Салтівка: росіяни типово обстрілюють житлові райони Харкова, – Синєгубов

Росіяни продовжують обстрілювати житлові райони Харкова. Знову під приціл ворога потрапила Салтівка, район зазнав значних ушкоджень.

Росіяни типово обстрілюють густонаселені житлові масиви

Про обстріл Харківщині на 61 день війни розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Знову постраждала Салтівка, Північна Салтівка, Олексіївка. У нас страждають типово виключно житлові райони – густонаселені міста Харкова,

– зазначив Синєгубов.

Очільник Харківської ОДА наголосив, що у цих районах немає жодного військової інфраструктури, стратегічних баз, якихось заводів, підприємств тощо.

Найгарячіший напрямок

Крім того, росіяни не зважали на свята та обстрілювали й інші райони Харківщини: і Золочівські район, Дергачівський район, Ізюмські напрямок. Останній – найгарячіший на сьогодні напрямок, зауважив Синєгубов.

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