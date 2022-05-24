Знову "прилетіло" з території Росії: ввечері прикордоння Сумщини обстріляли 15 разів

Окупанти обстрілюють прикордонні райони Сумщини з території Росії. Так, 24 травня лише за одну годину ворог обстріляв область 15 разів.

Військові повідомили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати чи поранення серед місцевого населення не надходила.

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Окупанти 15 разів обстріляли прикордоння Сумщини

близько 17:05 – 17:18 зафіксували 7 вибухів (“приходів”) з території Росії в бік населеного пункту Бояро – Лежачі. Ймовірно, обстріляли з міномету.

близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове.

Останні обстріли Сумщини: коротко

23 травня з території Росії окупанти обстріляли село Мезенівка Краснопільської громади з мінометів й артилерії. Ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема сталась пожежа на старій фермі.

Цього ж дня окупанти гатили по Білопіллю та його околиці як з ракет, так і з САУ. А близько першої ночі російські окупанти завдали ще й авіаудару. Внаслідок ворожих атак пошкоджень зазнали 11 будинків цивільних.

Зранку 21 травня російські військові обстріляли Есманську громаду з артилерії. Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про обстріл прикордоння Сумщини. Повідомляли про 6 "приходів" у сторону населеного пункту Кучерівка.

Упродовж 17 травня зафіксували 70 вибухів. А напередодні окупанти намагалися вести наступ у напрямку Сумської області та прорвати оборону регіону. Вороги працювали під прикриттям артилерії. Кілька днів поспіль велись бої.

На щастя, ЗСУ зуміли відбити ворожу атаку. Тож, перетнути державний кордон російським військовим не вдалося. І оскільки спроби окупантів були марними, вони не припиняють обстріли прикордонних населених пунктів.

До слова, останнім часом обстріли Сумщини посилились, це може вказувати на ймовірний наступ росіян. Зокрема, Живицький вважає, що нещодавні бої можуть бути ознакою того, що Росія веде розвідку. Таким чином окупанти намагаються визначити оборонну здатність України.

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