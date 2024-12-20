Росія тероризує Харків: ворог вдарив по будинку у Київському районі

Ворог пізно ввечері 20 грудня вже двічі атакував Харків. Друге влучання зафіксували у Київському районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Росія тероризує Харків

Росія продовжує тероризувати Харків. Так, пізно ввечері 20 грудня місто опинилося під ударами "Шахедів". Спочатку окупанти вдарили по багатоповерхівці у Салтівському районі.

Близько 23:50 стало відомо про другий приліт у Харкові. Так, ворог вдарив по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа. Як згодом уточнив Терехов, приліт зафіксували у приватному будинку. Наразі на місці працюють усі відповідні служби.

Відомо, що в охопленому вогнем будинку були люди. Їх вже врятували.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що наразі відомо про 2 постраждалих людей.

Крім того, ворог атакував дронами Солонцівську громаду Харківського району. Унаслідок удару там спалахнула пожежа у нежитловій будівлі, але, на щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що у Салтівському районі окупанти вдарили по багатоповерхівці. Там постраждали щонайменше 4 людини, серед яких – 12-річна дівчинка.