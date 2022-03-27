Знову селища горіли в передсвітанковій імлі, – "Поет" із передової передав нового вірша

Український військовий Роман з позивним "Поет" написав нового вірша. Наразі воїн перебуває на передовій та захищає Україну від рашистів.

Цього разу боєць написав вірш про весну під час війни. Рядки народилися 20 березня.

Раніше Військовий з позивним "Поет" передав ніжні слова привітання коханій, мамі та доньці з передової

Сьогодні небо синє-синє,

Таке, що тонеш в вишині.

Та не радіє Україна,

В обіймах зрадницьких війни.

Сьогодні сонечко пригріло,

Тюльпанів паростки малі.

Та знову селища горіли

В передсвітанковій імлі.

Сьогодні вітерець тихенько

Кружляв з вербою, вальсував.

Десь зупинилося серденько,

Хтось знову врозпач заридав.

Весна прийшла - розквітнуть квіти,

На квіти бджоли налетять.

А без батьків сумують діти.

І люди по хатах не сплять.

Війна – ти сука! Ти – потвора!

І сучий син тебе почав.

З усіх спитаємо суворо.

Ти не на тих, пуйло, напав.

Вірш "Поета" опублікували на фейсбук-сторінці Держприкордонслужби. Його проілюстрували малюнками дітей з селища Оржів на Рівненщині.



Діти зобразили Україну / Фото ДПСУ



Українські діти хочуть миру / Фото ДПСУ



Малюнок дітей з Охтирки / Фото ДПСУ

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