Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш занепокоєний діями Росії у контексті використання ядерної зброї. Зокрема, він не виключає можливість ядерної війни.

Антоніу Гутерреш забив на сполох через те, що Росія підвищила рівень бойової готовності своєї ядерної зброї після військового вторгнення в Україну.

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Генсек ООН не виключає можливість ядерного конфлікту

Гутерреш повторно закликав до негайного припинення бойових дій.

Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою,

– заявив Гутерреш журналістам.

Крім того, генсек ООН заявив про необхідність гарантування безпеки ядерних об'єктів після пожежі на Запорізькій АЕС в Україні, яка виникла після захоплення станції російськими окупантами. Додамо, що це найбільша у Європі АЕС.

Водночас Гутерреш різко змінив свою риторику. Останні кілька тижнів він говорив, що ймовірність застосування ядерної зброї "немислима", інформує Welt. Крім того, лідер ООН чітко розкритикував дії Росії, як держави-агресора:

Переважна більшість втрат серед цивільного населення та переважна більшість знищеної цивільної інфраструктури були спричинені російськими збройними силами у зв’язку з війною.

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