Знову удар з авіації: у Кропивницькому чули вибухи
Російські війська не вгамовуються завдавати ударів по українських містах. Так, під атакою ворога в п'ятницю, 24 травня, опинився Кропивницький.
Там пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
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Вибухи в Кропивницькому
По обіді було неспокійно в Кіровоградській області.
Спершу, о 13:29 в Повітряних силах повідомляли про те, що активність ворожої тактичної авіації на сході зберігається і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Згодом там заявили про рух ракети на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.
Також моніторингові канали попереджали про рух Х-59 у бік Кропивницького, через межу Миколаївщини/Дніпропетровщини.
Кропивницький – в укриття!
– попередили в Повітряних силах о 14:22.
Вже о 14:23 кореспонденти Суспільного писали про звуки вибухів у Кропивницькому.
Невдовзі коментар дали й в Кіровоградській ОВА. Андрій Райкович, очільник ОВА, зазначив про роботу протиповітряної оборони.
"Друзі, працює ППО. В мережі нічого не викладаємо і нічого не коментуємо", – написали в Кіровоградській ОВА.
Згодом після відбою повітряної тривоги, який в області оголосили о 14:36, голова ОВА повідомив, чи є руйнування в Кропивницькому районі.
Після ворожої ракетної атаки в Кропивницькому районі попередньо – без постраждалих і руйнувань. Відповідні служби вже працюють,
– розповів він.
Харків був під масованою атакою ворога 23 травня: коротко
- В четвер, 23 травня, повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще о 05:27. Повітряні сили тоді попереджали про активність авіації ворога. З того часу відбій повітряної тривоги у Харківській області не оголошували, а у самому Харкові вибухи почули о 10:27.
- Міський голова Харкова далі тоді повідомив про серію нових вибухів. Так, за даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у місті нарахували близько 5 вибухів.
- Вже о 10:45 мер Ігор Терехов зазначив, що у місті було близько десяти вибухів.