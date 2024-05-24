Знову удар з авіації: у Кропивницькому чули вибухи

Російські війська не вгамовуються завдавати ударів по українських містах. Так, під атакою ворога в п'ятницю, 24 травня, опинився Кропивницький.

Там пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Вибухи в Кропивницькому

По обіді було неспокійно в Кіровоградській області.

Спершу, о 13:29 в Повітряних силах повідомляли про те, що активність ворожої тактичної авіації на сході зберігається і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Згодом там заявили про рух ракети на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.

Також моніторингові канали попереджали про рух Х-59 у бік Кропивницького, через межу Миколаївщини/Дніпропетровщини.

Кропивницький – в укриття!

– попередили в Повітряних силах о 14:22.

Вже о 14:23 кореспонденти Суспільного писали про звуки вибухів у Кропивницькому.

Невдовзі коментар дали й в Кіровоградській ОВА. Андрій Райкович, очільник ОВА, зазначив про роботу протиповітряної оборони.

"Друзі, працює ППО. В мережі нічого не викладаємо і нічого не коментуємо", – написали в Кіровоградській ОВА.

Згодом після відбою повітряної тривоги, який в області оголосили о 14:36, голова ОВА повідомив, чи є руйнування в Кропивницькому районі.

Після ворожої ракетної атаки в Кропивницькому районі попередньо – без постраждалих і руйнувань. Відповідні служби вже працюють,

– розповів він.

Харків був під масованою атакою ворога 23 травня: коротко